文藻學子全國競賽發光 抱回多項獎座



(中央社訊息服務20170721 16:46:48)文藻外語大學學生參加全國多項競賽再傳捷報，於日前參加國立教育廣播電台金聲獎-校園廣播節目、YAHOO奇摩拍賣電子商務及全國大專創新企劃等多項競賽獲得佳績，展現文藻外大學生多元發展實力。



傳播藝術系四年級凌士哲 獲第14屆金聲獎-社會關懷節目獎由國立教育廣播電台主辦的第14屆「金聲獎-校園廣播節目競賽活動」，7月1日下午在國立臺灣藝術教育館南海劇場舉行頒獎典禮，現場公佈7項得獎作品並進行頒獎，文藻外語大學傳播藝術系學生凌士哲，以「生命拼圖」作品，榮獲今年金聲獎的社會關懷節目獎。當日文藻外大校長周守民，獲邀擔任頒獎人，凌士哲從周校長手中接獲獎狀與獎牌，意義非凡。



全國校園廣播節目競賽「金聲獎」，素有校園金鐘獎美譽。今年「金聲獎」共有來自全國25所大學、31個系所及20所高中職校共計320件作品參賽，報名件數創歷年新高。文藻外大傳播藝術系學子凌士哲，今年報名參加難度最高的「社會關懷節目獎」，突破層層關卡進入矯正學校採訪青少年受刑人，以「非行少年」為主題，完成採訪製播「生命拼圖」節目作品，讓大家聽聽這些社會邊緣人的故事，獲得評審肯定，成功拿下「社會關懷節目獎」大獎。



今年剛從傳播藝術系畢業的凌士哲，大一開始就對廣播展現高度興趣，大二參加傳播藝術系實習廣播電台Wow Radio開始自製帶狀節目及直播節目，大三首度嘗試報名金聲獎即獲入圍，今年再度叩關，終於在畢業的暑假獲獎，送給自己一個最值得紀念的畢業禮物。



凌士哲獲獎後，感謝評審的肯定以及指導老師胡悅盈對他的鼓勵與建議。凌士哲表示，「現在的廣播的確有一些衝擊，但我相信他仍是一個可以翻騰崛起的媒體，我想給聽眾溫暖、給受訪者力量，也依舊如一的鍾愛廣播、擁抱廣播。」未來凌士哲也將以這份獎項，支撐著他熱愛廣播的心，繼續發光發熱。



國企管系師生飆創意 奪電子商務競賽多項大獎文藻外語大學師生，參加「2017 Yahoo奇摩拍賣ECIC電子商務競賽」成績優異，由國際企業管理系教師廖俊芳領軍的十二組隊伍中，利用四個月時間進行電子商務行銷，不僅創造近45萬的營業額，更有四組隊伍打進決賽，拿下「數位行銷」、「產品創意&設計」、「整體營運」及「團體參與」四個獎項。



獲獎隊伍中，拿下「整體營運」及「產品創意&設計」兩項大獎的紅吱吱火龍果團隊，因為組員中有家人栽種火龍果，他們利用在校所學專業，在FB開設粉絲團，並且利用YAHOO拍賣平台，做起電商生意，直接接觸消費者。因為不僅確實掌握火龍果生產品質，同時也為自行設計創意包裝，產品獲得消費者信賴，在比賽期間一個月營業額高達12萬，成功為農民建立通路，擴展行銷管道。



獲得「數位行銷獎」的飲JOY團隊，與廠商合作販售花茶及黑豆茶包，同時結合公益行銷，將盈餘回饋公益團體。該團隊成功地運用FB發文技巧，在粉絲團發文獲得迴響。另外一組販售進口餅乾的Always fresh團隊，拿下「團體參與獎」。



此次文藻外大參賽隊伍，均為選修該校國際企業管理系開設的「網路行銷」課程學生。學子除了課堂上的學習外，更是實際參與向廠商買貨、洽談價格、擬訂行銷策略等，將課堂所學與實務結合。獲獎的國際企業管理系學子王崧智表示，這是一堂學以致用的課程，在網路上賣貨時，可以感受到寄貨的壓力。透過經營電商的經驗，可以實地評估在各種不同情況下，選用合適的解決之道。



「Yahoo奇摩拍賣ECIC電子商務競賽」為台灣電子商務界一年一度的盛事，2017年邁入了第十一屆。由Yahoo奇摩拍賣提供平台，集結全國各大專院校學生，除了讓學生實地在網路商銷售物品外，也致力於培養台灣電子商務人才。「2017 Yahoo奇摩拍賣ECIC電子商務競賽」，共設置「數位行銷」、「產品創意&設計」、「直播影音運用」、「整體營運」，及「團體參與」等五個獎項。今年競爭激烈，共有文藻外語大學、靜宜大學、國立高雄師範大學、國立中山大學、國立高雄大學、國立嘉義大學及美和科技大學等，共11所學校、112組隊伍參賽，總營業額突破450萬，主辦單位也提供總額超過新臺幣35萬鼓勵參賽團隊。



文藻師生傳捷報 參加全國創新企劃競賽奪第三名文藻外語大學師生於TBSA社團法人台灣商務策劃協會舉辦的「第七屆全國大專創新企劃競賽」，從全國382個隊伍中脫穎而出，奪得創業企畫組第三名的佳績，抱回五千元獎金，消息傳來，師生與有榮焉。



此次獲得「TBSA全國大專創新企劃競賽」創業企劃組的團隊，是在國際企業管理系教師廖俊芳指導下參賽，由日四技西班牙語文系四年級張培鈞、國際企業管理系四年級蔡祥復、應用華語文系四年級李睿薇及二技部德國語文系三年級黃柏諺組成團隊參賽，歷經九個月。從一開始的發想、討論到撰寫企劃案等，經由無數次開會才得以生成「食健煮義」企劃案。



「食健煮義」為此次企劃主題，團隊希望針對健身族群，打造一個開放式的飲食交流空間。結合由營養師與數據工程師團隊維護的「健食推薦系統」，搭配「食健煮義APP」，讓消費者除了用餐外，更能透過APP增加彼此之間的連結，形成「健食社群」。獲獎成員張培鈞表示，參賽過程及團隊成員合作的經驗，相當寶貴，也是他在文藻最後一年最棒的畢業禮物。



訊息來源：文藻外語大學



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