文藻日文系國際研究論壇 東大藤井省三教授蒞臨演講



(中央社訊息服務20170721 16:29:52)文藻外語大學日本語文系日前舉辦「〈日本文學・語言・文化〉國際研究論壇：知與體驗」，會中廣邀日本、韓國及台灣學者共襄盛舉，針對日本文學、語言、教育、歷史、社會及文化，進行討論與交流。此次日文系國際研究論壇，獲One Asia Foundation及教育部資助，吸引全台日語相關系所師生，逾240名參與盛會。



國際論壇當日，日本台灣交流協會高雄事務所所長中郡錦藏，特地撥冗蒞臨盛會，中郡所長開幕致詞時表示，今年交流協會更名為「日本台灣交流協會」，意味著台日關係更上層樓，鼓勵日本青年到文藻外大等台灣的大學留學。中郡所長盛讚文藻外大辦學用心，舉辦國際研究論壇積極致力於台日學術交流。文藻外大行政副校長陳立言指出，文藻日本語文系近年用心籌辦國際學術研討會，期勉論壇交流成果豐碩。



此次日語國際研究論壇，特別邀請日本東京大學教授藤井省三，進行專題演講。藤井教授以東亞的文學交流為視點，闡述魯迅與日本近代作家夏目漱石、太宰治、松本清張等的交互影響關係，並且具體針對魯迅《阿Q正傳》受到夏目漱石〈少爺〉影響的痕跡，進行剖析。藤井教授的專題演講，整體呈現巨觀式的東亞文學傳播與接受史，精闢的分析也為論壇揭開精彩序幕。



繼專題演講以後，緊接著進行「東亞中的文學：知與體驗」的研究論壇。由藤井省三教授、南台科大林水福教授、台灣大學朱秋而教授、文藻外大日文系主任林淑丹教授進行學術對話。藤井教授提出佐藤春夫、劉吶鷗、溫又柔等東亞作家的越界體驗。林水福教授針對日本文學的翻譯方法，提出川端康成《伊豆的舞孃》等作品中「雨腳」一詞，應該追溯至中國漢詩。朱秋而教授則介紹江戶後期女性詩人原采蘋，在旅行中所寫的漢詩有巾幗不讓鬚眉的詩志。接著由日文系林淑丹教授發表森鷗外的德國、中國體驗形塑其文學風格，並分析台灣電影《一八九五》中，森鷗外的形象。會場上有前台灣日語教育學會理事長、靜宜大學邱若山教授等學者提問，現場討論熱烈。



下午則為個別論文發表時間，來自日本、韓國及台灣等地學者發表共計18篇論文。同時也邀請11位日語界權威學者蒞校擔任論文講評人，現場氣氛熱絡。



訊息來源：文藻外語大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included)：http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217530.aspx