文藻外大學子下鄉服務 辦理群英行腳英語營獲迴響



(中央社訊息服務20170721 16:28:56)文藻外語大學為提升偏鄉學子學習英語的興趣，參與『2017群英行腳∼大專「英」樂夏令營』，由42位文藻外大學子，組成5支服務隊伍，分別前往苗栗、彰化、南投、嘉義、台南、高雄及屏東等地九間學校，進行為期5天的英語教學服務，嘉惠355位偏鄉學子。



『2017群英行腳∼大專「英」樂夏令營』，由教育部國民及學前教育署舉辦，迄今為第四年舉辦，文藻外大在學務處服務學習中心積極推動下，今年首度參與今年的群英行腳活動。參與群英行腳的學子，經過文藻校內徵選與培訓，最後訓練出42位文藻菁英學子，前往苗栗縣山腳國小、彰化縣太平國小、南投縣集集國中、南投縣營盤國小、嘉義縣六腳國小、台南市文昌國小、高雄溪寮國小、高雄甲仙國小及屏東文樂國小等9間學校，進行英語教學服務，協助提升當地學子學習英語的興趣。



文藻外大學子發揮該校外語教學特色與專長，於事前積極籌畫，學子利用兩個月的時間，進行教案撰寫與演練，他們分別將番茄、甘蔗等當地物產以及節慶活動融入課程，有趣且實用。同時也結合文藻外大外語能力診斷輔導中心資源，將專業的外語學習專車（E-car）開入學校，讓偏鄉學子也能接觸到先進與新穎的英語學習方式，獲得學子廣大迴響。



文藻外大應用華語文系一年級學生張家笙，同時擔任南投溪寮國小和屏東文樂國小群英行腳英語夏令營總召。張家笙表示，到偏鄉進行英語教學服務，不僅能將個人在校所學專業學以致用，同時也體悟到服務他人的樂趣。



『2017 群英行腳∼大專「英」樂夏令營』，匯集有志於關懷臺灣偏鄉弱勢區域中小學英語教育的大專志工與國際志工，共同為教育資源的公平與正義努力，同時也強化大專志工的教學競爭力，以及語言交流與行政能力。其中，文藻學子也與來自杜魯門大學的國際志工，於南投集集國中一起進行教學服務。文藻外大也是今年參與群英計畫的全國大專院校中，志工人數最多的一所學校。



文藻外大今年暑期下鄉服務，除了新加入的群英行腳英語志工隊外，另外也有由文藻外大外語教學系、兒童服務社、小天堂鳥、愛心服務社、大眾傳播社及山地服務社等學生社團與組織，組成15支暑假服務隊，深入偏鄉至屏東縣牡丹天主堂、屏東五溝國小以及嘉義中和國小等地，總計有253位師生投身服務。暑期服務期間，文藻外大也安排17位師長，分別前往學生服務地點與受服務學校訪談，了解服務需求與發展方向，並為文藻學生加油鼓勵，積極落實服務關懷陪伴與吳甦樂教育樂於服務的精神。



訊息來源：文藻外語大學



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