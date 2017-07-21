文藻外大五專免試入學 錄取率僅17%



(中央社訊息服務20170721 16:21:31)文藻外語大學7月12日舉辦「106學年度南區五專聯合免試入學」現場登記分發，吸引1415位學生報名，錄取率僅17%。經過第一階段篩選後，文藻外大最後通知529人到校參加現場分發撕榜，共同角逐240個一般生名額。有許多考生及家長，一大早遠從全台各地，前來參加文藻外大五專免試入學現場登記分發，氣氛競爭激烈。文藻外語大學校長周守民率領學術副校長謝健雄、教務長林耀堂、歐亞語文學院院長張守慧及英文、法文、德文、西班牙文及日文等語文系主任，特別到場向家長致意，並歡迎準文藻新鮮人。



今年考生中，劉怡辰同學的國中會考成績為5個A++，成績可以上高雄女中，劉怡辰的媽媽吳苗姍，是文藻第22屆西班牙語文科畢業校友，她是在媽媽推薦下，捨棄明星高中選讀文藻外大，劉怡辰撕下英文科副修法文的榜單。劉怡辰由母親陪同前來報考，劉媽媽非常支持女兒的選擇，劉怡辰表示，未來她希望在課業上專心學習外，也期待參加文藻多樣化的社團活動。



文藻外大今年考生中，來自雲林的呂鼇舉，多益英語考試成績為980分，成績可以上當地的明星高中，但他喜歡學習外語，因此以文藻外大為志願，今日終於如願撕下英文科副修法文的榜單。呂鼇舉表示，他在國小二年級時受到英語教師啟發，開啟學習英語的樂趣，呂鼇舉平日常常跟哥哥練習英語會話，進入文藻後，他希望可以在英語閱讀與寫作上精進。呂鼇舉指出，他在國中二年級時曾參加文藻舉辦的「文藻半日遊」活動，深入認識文藻的學習環境，很喜歡文藻優質的學習環境，以及老師的教學，因此選定報考文藻。



今天第一位上台撕榜的考生張嘉恬，畢業於台南市後甲國中，張嘉恬表示，她因為對於學習外語有興趣，因此捨棄高中選讀文藻外大，希望可以專心學習，奠定語言基礎。張嘉恬率先撕下西班牙語文科的榜單，她希望未來有機會從事外貿工作。第二位上台撕榜的考生張家語，來自於新北市，張家語國中二年級時，曾經前來文藻參加國中雙外語夏令營，很喜歡文藻的優質學習環境，再加上對於學習外語有興趣，因此她今天撕下英文科副修德文，未來希望有機會可以到德國留學，畢業後可以擔任外商翻譯。另外，考生陳紫彤遠從澎湖前來文藻參加五專登記分發，陳紫彤表示，她從小就對學習外語有興趣，希望可以在文藻繼續精進外語實力，陳紫彤上台撕下英文科副修西班牙語文科榜單。



文藻外語大學106學年度的五專入學管道，除了「南區五專聯合免試入學」現場登記分發240個名額外，考生也已透過「高級中等學校（含部份五專）免試入學」管道，共有60名學生，選填文藻外大五專部為志願。該入學管道預計於7月13日（星期四）上午9點至11點，於文藻外大文園川堂辦理報到。文藻外大提醒錄取生，報到時需攜帶學歷證件（畢業證書或同等學力證明文件）正本、身分證或戶口名簿正反面影印本一份，以及兩吋證件用照片1張。錄取生採「親自報到」，請各區錄取生於上述規定報到日期與時間，親至到文藻外大辦理報到手續。



訊息來源：文藻外語大學



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