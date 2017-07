文藻英文系與美國名校推雙聯學制 吳孟珊獲獎學金圓夢



(中央社訊息服務20170721 16:20:12)文藻外語大學英國語文系碩士班與美國名校愛荷華州杜比克大學碩士班(University of Dubuque, MBA program)合作,於去年八月簽訂雙聯學制(1+1),即第一年在文藻就讀,第二年於美國大學就讀,學生於畢業時同時可以取得雙碩士學位。文藻外大英國語文系第一屆碩士班學生吳孟珊,為首位申請雙聯學制出國留學的優秀學生。吳孟珊同時獲得杜比克大學優秀學生獎學金2000元美金補助(合計約新台幣六萬元),預計於今年九月前往美國愛荷華州杜比克大學就讀,一圓海外求學夢想。



美國杜比克大學是一所擁有超過百年歷史的大學,多次被US News與World Report雜誌列為美國中西部優良大學、Peterson's Guide評鑑為全美「最具競爭力」之百年歷史大學與優良學府,並榮獲NCA(美國教育部中北部聯盟,North Central Association of Colleges and Schools)認可標準中的最高評鑑。



文藻外大英國語文系碩士生吳孟珊表示,感謝文藻英文系提供雙聯學制,讓她可以一圓出國留學的夢想,並且可以在台灣及美國兩地進修取得雙碩士學位,是個難能可貴的機會。吳孟珊高中時主修商管學科,大學進入文藻英國語文系鑽研外語,一直期待可以出國深造,在全英語環境下學習英語。吳孟珊期待此行赴美求學可以精進個人專業學習,同時擴展多元文化視野。



文藻外大英國語文系暨碩士班主任林文川指出,該系與多所海外大學碩士班合作,簽訂雙聯學制,並且以1+1雙碩士(台灣一年+國外一年)的模式發展,目前已分別與美國愛荷華州杜比克大學(University of Dubuque)、英國坎布里亞大學(University of Cumbria)簽訂雙聯學制,使學生在畢業時可以同時取得兩張碩士學位證書,為就業競爭力加分。林文川進一步指出,透過雙聯學制的推展,不但能提升學子就業競爭力,尤其在裝備學子國際化與學習移動力上,更具積極意義。



據了解,此次合作案是透過文藻第11屆英文科畢業校友程薏茹引介,程薏茹曾獲選文藻1994年傑出校友,並且曾擔任文藻外大北加州校友會會長,目前從事國際教育推廣,經常引介海外遊留學及實習合作機會,嘉惠學弟妹。



文藻外大英文系目前規劃於106學年度進一步洽談的雙聯學制學校,尚有美國維吉尼亞聯邦大學(Virginia Commonwealth University)、德州大學聖安東尼分校(University of Texas at San Antonio)以及菲律賓馬尼拉雅典耀大學(Ateneo de Manila)。



訊息來源:文藻外語大學



本文含多媒體檔 (Multimedia files included):http://www.cna.com.tw/postwrite/Detail/217527.aspx