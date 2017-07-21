2017台灣美食展 邀您共享「客+好食光」



(中央社訊息服務20170721 15:46:58)「2017台灣美食展」今(21)日在世貿一館登場，客家委員會特別設置「客+好食光」主題館，邀集20家特色產業輔導廠商參展，並結合客家歷史與文化，透過禾埕、灶下與竹林造景傳遞客庄生活精神。客委會主委李永得表示，美食能豐富文化，展現更多層次的美好風味。



客家委員會為推廣客家飲食文化，扶植客家美食產業，今(21)日起至24日參加「2017台灣美食展」，以「客+好食光」為主題，邀請民眾一起品味客家，共下鬥鬧熱。客委會李主委在開幕活動時大展身手，與客家藍帶主廚邱聿涵一起親手揉製客家甜品「擂茶芋香牛汶水」，分享給在場幸運民眾。李主委指出，本次「客+好食光」主題館以慢食、慢遊、慢活為策展概念，不僅精選客家美食商品，更將客家歷史文化融入展場設計，讓民眾同時體驗客家生活空間與美食文化。



「客+好食光」主題館聚集20家來自全臺客庄的客家美食業者，並邀請2016年客家料理比賽冠軍隊伍，與民眾分享金牌料理，包含北區冠軍「辣妹子」的米苔目粽子，中區冠軍「金饗同德」的客家豬腳沙拉，南區冠軍「胖匠義廚」的紅麴米粄捲，東區冠軍「客人ㄝ」的桔醬鹹豬肉炒飯，讓民眾細細品嘗客家灶下好味道；另邀請客家文化導覽達人，推薦客庄自然生態景致，邊吃邊玩帶領民眾同遊客庄。



展會期間還安排了令人期待的互動活動及好康優惠，「客+噹好食品牌推薦會」介紹各式客庄在地等路好禮；「客+DIY活動」讓民眾動手製作客家美食，接觸客家特色食材；更有「好禮滿額贈」活動，凡購物消費滿1,688元，可獲得每日限量好客1+1餐具組乙份(數量有限，送完為止)。



訊息來源：客家委員會



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