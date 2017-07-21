金門酒廠「Big Bump Party」快閃體驗屋 開幕免費體驗高粱酒霜淇淋



(中央社訊息服務20170721 15:21:53)金門酒廠今年夏天為年輕族群特別打造「Big Bump Party大膽嚐鮮」快閃體驗屋，讓今年暑假年輕人多一好去處，自7月25日(二)至9月22日(五)止，為期60天，於統一時代百貨台北店2樓夢廣場舉行，體驗店內除有創意高粱酒美食、期間限定獨家冠軍調酒、金門高粱酒品酩、多媒體互動體驗外，還推出超值組合套餐，購買套餐還有機會獲得文創禮品，不只好吃、好玩，更讓大家了解金門酒廠承襲古法不斷創新背後的堅持，邀請喜愛嚐鮮的年輕人一同來快閃店嚐鮮體驗！ 試營運期間7月25日(二)-7月27日(四)每日限量100支高粱酒霜淇淋，只要1元即可體驗沁涼新滋味，快閃體驗屋將於7月28日(五)正式開幕，當天將邀請最近擔任《通靈少女》女主角，人氣爆表郭書瑤出席「金門酒廠Big Bump Party大膽嚐鮮」開幕活動，開幕當天將提供限量100支高粱酒霜淇淋，免費嚐鮮，有興趣的民眾亦可關注「感動無限小金粉絲團」Facebook粉絲團，隨時獲得最新消息。



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