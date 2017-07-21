高溫襲台 今用電量史上第二高中央廣播電台 (2017-07-21 17:48)
高溫持續籠罩台灣，今天(21日)台北最高溫突破攝氏37度，用電量也跟著飆高。台電表示，本日尖峰用電時刻出現在下午1時40分，用電量達3,614.56萬瓩，除了寫下今年新高記錄之外，也是史上第二高。
台電指出，因汽電共生、太陽能發電不如預期，供電能力減少約20萬瓩；還有林口2號機因靜電集塵器設備故障，無法全力供電，發電量降至3成以下，所幸搶修後，已順利在中午用電尖峰時段恢復滿載，使得本日備轉容量緊守140.98萬瓩，備轉容量率3.9%，供電燈號為橘燈，代表供電警戒。
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