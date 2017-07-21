歐洲央行：歐元偽鈔數量持續減少中央廣播電台 (2017-07-21 18:09)
歐洲中央銀行(European Central Bank)今天(21日)表示，2017年前6個月驗出的歐元偽鈔數量，比起前6個月要來的少。
今年1至6月共有大約33萬1千張偽鈔被撤離市面，較2016下半年減少大約6%。
歐洲央行表示，「因此，收到假鈔的可能性非常小。」他們並指出，市面上流通的歐元真鈔數量超過200億張。
除了2016年底出現小幅增加之外，自2014年底驗出超過50萬張偽鈔以來，假鈔數量持續下滑。
今年上半年有85%的偽鈔面額為20與50歐元，其中50歐元佔將近半數，20歐元佔比則為37%。假鈔當中只有9%是100歐元紙鈔，1.5%為500歐元鈔票。
歐元紙鈔是由歐洲央行負責發行，至於歐元硬幣則是由歐元區19國的央行各自生產。
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