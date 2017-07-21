台北夜市打牙祭 票選十大美食兼抽獎中央社 (2017-07-21 18:25)
（中央社記者梁珮綺台北2017年7月21日電）即日起至8月底，台北市政府舉辦「台北夜市打牙祭」活動，歡迎民眾票選十大夜市美食，台北市長柯文哲笑說，他今天傍晚搭車到寧夏夜市時，也在車上點自己愛吃的美食。
台北夜市打牙祭活動今天傍晚開跑，結合寧夏、雙城街、延三、遼寧街、華西街、梧州街、臨江街、廣州街等8大夜市，邀請民眾上網票選十大夜市美食，還可參加抽獎，獎品有Gogoro 2、Zenfone美顏直播手機、寧夏夜市千歲宴及夜市抵用券3000、2000、1000元。
柯文哲致詞時表示，觀傳局做過統計，外國觀光客到台灣喜歡逛夜市，「我還不曉得台灣夜市在國際上是最吸引觀光客來的！」他笑說，他在到寧夏夜市路上，也在車上點他自己喜歡吃的美食、參加抽獎。
此外，柯文哲力推禁用一次性與美耐皿餐具，寧夏夜市從18日起全面更換為玻璃、陶、瓷、不鏽鋼等餐具，柯文哲也到場巡視。他在致詞時也說，希望寧夏夜市能成為台灣最優雅、最乾淨、食安最棒的夜市。
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