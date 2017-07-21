港股收黑 終止連9紅中央社 (2017-07-21 18:24)
（中央社香港2017年7月21日綜合外電報導）隨著美國股市走勢溫吞，加上市場對川普未來經濟議程充滿不確定性，香港股市今天結束連續9天上漲，在獲利了結下小跌作收。
法新社報導，香港恆生指數下跌0.13%或34.12點，收26706.09點。上海證券交易所綜合股價指數下跌0.21%或6.88點，收3237.98點。深圳綜合指數下跌0.12%或2.16點，收1845.81點。
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