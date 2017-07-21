6月新承做房貸利率1.647% 創7年新低中央社 (2017-07-21 18:24)
（中央社記者邱柏勝台北2017年7月21日電）央行公布6月五大行庫新承做房貸平均利率1.647%，創逾7年新低，主因行庫積極爭食房貸業務大餅，導致新承做房貸利率續探底。而房市交易增溫，也使新承做房貸月增逾百億元。
雖然近年民營銀行積極搶攻房貸市場，但包括台銀、土銀、合庫銀、華銀與一銀的五大行庫房貸市占率仍達 4成，因此承做金額與利率變動情況，至今依然被視為房市景氣風向球。
6月新增房貸467.37億元，較上月大增123.71億元，年增75.28億元。央行經研處副處長吳懿娟表示，今年5、6兩個月6都房屋移轉棟數普遍成長，房市交投轉趨熱絡，主因是去年同期基期較低，且部分地區有新成屋交屋潮，導致新承做分戶貸款增加。
另外，吳懿娟表示，6月房價也有下跌，顯見賣方「讓利」策略奏效，也顯現在6都房屋移轉棟數上。根據統計，6都6月買賣移轉棟數都較上月成長，其中新北市房屋移轉棟數更月增30.7%，表現亮眼；若與去年同期相比，新北市、台中市房屋移轉棟數都有4成以上的增幅，桃園市則因去年A7合宜住宅交屋拉高基期，今年6月房屋移轉棟數反而年減12.7%。
此外，五大行庫新承做房貸利率，6月降至1.647%，月減0.008個百分點，創2010年6月以來新低水準。值得一提的是，6月份青年安心成家貸款新承做比重，從上月的32.1%下滑至27.2%，但房貸利率卻同步降低，顯然行庫提供一般民眾的房貸利率，反而比青安貸款利率更有競爭力。
吳懿娟表示，銀行會依照客戶是否為優質客戶，來給予不同的利率優惠；此外，授信物件的座落位置，也會影響房貸承做利率。但銀行爛頭寸過多，因此積極爭取授信業務去化資金，也是導致新承做房貸利率持續探底的因素。
展望台灣房市，吳懿娟表示，目前房市仍以自住需求為主，買房剛性需求依舊存在，但能否成交還是取決於價格，買賣雙方是否能達成共識。若價格已來到合理區間，買方就會進場。
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