陸外匯交易平台糾紛 員工及高層被軟禁中央社 (2017-07-21 18:25)
（中央社記者張淑伶上海21日電）澳洲的聯準國際金融集團（USG）上海辦事處因客戶交易糾紛，19日起有20名員工遭挾持，目前仍有3人被軟禁，其中一名是主管台灣和大陸業務的執行副總。
聯準國際雪梨總部表示，有30到50名由客戶和操盤手召集的不明人士19日闖入上海辦事處並拘留員工，不准他們對外聯繫。
聯準國際聲稱，這名客戶的投資金額遭操盤手虧空，但聯準國際只負責提供交易平台，不涉入交易。而這名客戶的代理認為，是平台問題導致交易上的部分操作失敗，應由聯準國際賠償客戶損失。
據聯準國際的員工蔣先生和王先生表示，3天內已報警十餘次，但情況還沒得到完全解決。原本20人被軟禁在公司，陸續逃出，目前還有3人被軟禁，其中一人被毆打受傷。
新華網12日曾報導指出，近年來大陸外匯交易平台頻頻被曝糾紛或詐騙案，業內人士提醒，私自炒匯不受法律保護。網路上也有案例是委託他人操作外匯交易後虧損，卻未簽訂任何協議。1060721
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