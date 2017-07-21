南韓三星行動通訊事業部總裁高東真，日前旋風式訪台，當初透露出8月底將發布2017年下半年旗艦手機Note 8，今（21）日在官網發布最新訊息，Note 8將於8月23日發布，地點在美國紐約，三星官網直播，粉絲們可以拭目以待。