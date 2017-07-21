（中央社記者蔡怡杼台北2017年7月21日電）中華信用評等公司宣布，今天起採用標普全球評級近期公布的最新風險調整後資本架構方法論，將永豐金、兆豐金等金融機構的評等置入「評等準則觀察中(UCO)」。



中華信評金融服務評等部副總經理張書評表示，標普於2017年7月20日公布其最新修訂的風險調整後資本架構，同時並開始使用該準則對銀行以及部分非銀行金融機構的資本強度進行評估，中華信評因採用新的評估方式，因此對數家受評金融機構的評等置入觀察名單。



因新評等準則修訂後，發行體信用評等與債務發行信用評等均被中華信評標示UCO識別符號的金融機構包含：永豐金控、永豐銀行、永豐金證券、兆豐金控、兆豐票券以及兆豐證券。另外，債務發行信用評等被標示UCO識別符號的金融機構僅兆豐銀行1家。 ?



張書評指出，目前受評的銀行中，資本強度為「強」的有華南銀行、第一銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、中國信託銀行，至於兆豐銀行、永豐銀行的資本強度則是「允當」，接近強的水準。



同時，張書評強調，評等附加UCO識別符號並不會改變任何評等本身的定義，亦不等於是將評等置入信用觀察名單。



中華信評預計於10月底、3個月內完成這些加上UCO識別符號的評等檢視作業。張書評表示，只有評等委員會可以決定評等行動，被標示UCO識別符號並不構成評等行動。