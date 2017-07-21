（中央社法蘭克福21日綜合外電報導）德國西門子公司今天說，在賣給俄羅斯企業的燃氣渦輪機經證實被轉送到遭俄羅斯併吞的烏克蘭克里米亞地區以致違反制裁規定後，公司將退出在俄國的合資企業。



法新社報導，總部位於慕尼黑的西門子（Siemens）表示，將暫停把發電設備交運給俄國國營客戶，並出售在俄國電廠控制系統公司「Interautomatika」的股權，同時終止發電設備的許可協議。



路透社報導，西門子說，目前為止並未發現任何違反出口管制規定的跡象，但公司確實獲得可靠消息，有4具燃氣渦輪機現已送到克里米亞。



西門子發表聲明說：「這個情況明顯違反了西門子交貨合約、信任以及歐洲聯盟（EU）的規定。西門子將全數轉讓在俄羅斯『Interautomatika』公司占少數的股權。」1060721