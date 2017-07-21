台泥拚轉型 綠能規劃案一年內出爐中央社 (2017-07-21 17:58)
（中央社記者韋樞花蓮21日電）礦業法和環保法規愈趨嚴格，傳統水泥廠必須轉型，台泥公司董事長張安平表示，台泥正在做綠能領域的大型規劃案，會玩出很多花樣，台泥已找3位大師規劃中，預計6到12個月全案成熟。
張安平曾在今年股東會中發表致股東報告書，其中提及台泥已經規劃投入太陽能、風力、地熱發電等台灣具有相對優勢的綠能領域，主動創造新的能源。
張安平表示，董事會已經通過台泥未來是要朝新的綠能領多發展，但不論哪一種綠能領域，均在進行架構規劃，基本上除了台泥以自己的資源進行綠能規劃案外，同時還會參加政府標案。
張安平指出，台泥以自己的資源進行綠能規劃案，難免要符合法令進行環評等，因此規劃案未來能走得多快，完全要視手續進行得多快；台泥已經找了3位大師級人物進行規劃，未來會玩出很多花樣。
對於台泥有一些閒置資產和廠房的重新利用，張安平說，不會只用於資產重估，蓋大樓或公寓，而是要朝專門在處理大自然與人的複雜關係的綠色產業公司，且一定是朝循環經濟的路去走的規劃。
對於下半年水泥業市況，張安平透露，水泥本業下半年會比上半年好，市況上下不一定，但下半年進入旺季，與去年下半年相比也還算不錯。1060721
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