



bnt新聞訊 韓國BRANDNEW MUSIC練習生林煐岷、金東賢將組成小分隊“MXM ”出道，27日公開先行曲。







BRANDNEW MUSIC方面21日宣布，林煐岷、金東賢小分隊名確定為“MXM”，將於27日發表出道先行曲。小分隊名稱“MXM”取自“MIX & MATCH”的縮寫，寓意將兩位成員的魅力向融合，不斷展現給大眾更加成長的面貌。BRANDNEW MUSIC方面表示：“林煐岷和金東賢為了等待他們的粉絲，正在努力準備新專輯。”“公司方面也會更加努力，讓兩位少年的出發更加閃光，讓他們的笑容更加燦爛。”





另外，林煐岷、金東賢小分隊MXM的出道先行曲音源將於27日晚6時（韓國時間）公開。王容/文 BRANDNEW MUSIC/圖









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