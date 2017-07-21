



bnt新聞訊 在tvN熱播劇「請回答1988」中飾演德善弟弟余暉、此前因患急性白血病暫停活動的演員崔勝元已經痊愈，正式與Zenstars娛樂簽訂專屬合約，重啟活動。





Zenstars娛樂方面21日表示：“崔勝元與我公司正式簽訂專屬合約，將重啟演藝活動。”“崔勝元此前曾因患急性白血病而中斷活動，但經過治療已在去年12月痊愈。公司將盡全力支持他的演藝活動，希望大家給予關心和支持。”





另外，崔勝元在2007年作為音樂劇演員出道，之後通過出演「請回答1988」被大眾熟知。王容/文 Zenstars娛樂/圖









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