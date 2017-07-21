







bnt新聞訊 韓國女團GFriend將於8月1日回歸，新專輯主打歌預告照21日正式公開。





GFriend方面21日零時通過官方SNS公開了全新迷你專輯「PARALLEL」主打歌「LOVE WHISPER」團體預告照，進入回歸倒計時。成員們在預告中以靚麗清爽的造型亮相，展現了陽光可愛的少女魅力，也預示了新曲清涼感十足的風格，引發大眾期待。





另外，GFriend全新迷你專輯「PARALLEL」音源將於8月1日晚6時（韓國時間）公開。王容/文 SOURCEMUSIC/圖













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