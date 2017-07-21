



bnt新聞訊 韓國藝人金炳萬在美國進行跳傘訓練時脊椎骨受傷，在當地接受手術後正住院休養。





金炳萬所屬經紀公司SM C&C方面21日表示：“ 金炳萬20日（當地時間）在美國獲得跳傘資格證後進行訓練時，由於突然的風向變化導致在著陸時受傷。”“經醫院診斷後確定為脊椎骨骨折，神經並未受損。已經在美國接受了手術，計劃住院休養1~2周後返回韓國。”





另外，金炳萬此前曾在SBS綜藝節目「叢林的法則」中挑戰過跳傘，個人多達500次的跳傘紀錄也引發熱議。王容/文 bnt新聞DB/圖

















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