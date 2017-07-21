



bnt新聞訊 韓國演員李鐘碩最終決定辭演電影「魔女」，否認與入伍有關。





李鐘碩所屬經紀公司方面21日向媒體表示：“李鐘碩確實就「魔女」的出演提案進行了商討，但最終還是決定不出演該片，計劃短時間內暫時進行休息。”隨後有媒體報道稱李鐘碩是因收為到下半年入伍通知而辭演該片，而李鐘碩方面對此回應表示：“入伍時間並未確定，辭演決定與入伍問題無關。”





另外，「魔女」講述了通過活體實驗被訓練成為殺人工具的女高中生對自己身份產生質疑的同時又卷入犯罪事件的故事，將於今年下半年開拍。王容/文 bnt新聞DB/圖

















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