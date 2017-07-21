延政勛鄭柔美確定合作新劇「Bravo My Life」Wow!NEWS新聞網 (2017-07-21 16:20)
bnt新聞訊 韓國演員延政勛、鄭柔美確定出演SBS周末劇「Bravo My Life」。
SBS方面21日向媒體表示：“延政勛和鄭柔美已確定出演周末劇「Bravo My Life」。”「Bravo My Life」講述了電視臺助理導演、準備七年還未能出道的演員，以及在電視臺目中無人的絕對掌權者之間的故事。延政勛將在劇中飾演電視劇PD申東宇（音譯），鄭柔美則將飾演一直未能升職的助理導演河度娜（音譯）。
另外，「Bravo My Life」計劃接檔「姐姐還活著」，於10月播出。王容/文 bnt新聞DB/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- Sato-PISTRO巴黎公寓單抽單門開放式電器櫃(寬75cm)-DIY
- 品家居 神采2.7尺石面餐櫃組合-81x42.7x202cm-免組
- 艾莉絲-貝倫 滿庭花香 100%純棉 單人鋪棉兩用被床包三件組
- 【TONY PEROTTI】義大利公牛皮 長夾 #2478N(咖啡色)
- Farmina法米納 獸醫寵愛天然處方-犬用關節 2公斤 X 2包
- AS-莫里斯2.7尺中抽書櫃-80x41x183cm
- 桐趣-原木宣言實木電器收納櫃
- 葵花 量身訂做 沙發型汽車椅套 亮紅黑 雙前座(第1排)
- EDOX LaPassion Open Heart Lady 機械錶-雙色版/33mm E8502
- 【Ogival】愛其華 遊龍戲珠限量紀念真鑽機械腕錶-珍珠貝/40
捕獲野生PIKO太郎 私服太帥認不出【NOWnews今日新聞】
查斯特五度來台 一口答應獻聲《艋舺》【NOWnews今日新聞】
江祖平「可以養母狗」失言 電話致歉前男友楊一展【NOWnews今日新聞】
昆凌甜曬360度景觀照 周杰倫斥資6.6億豪宅曝光【NOWnews今日新聞】
五熊打臉「牽手宿命說」 小鐘脫單失敗網友幫呼呼【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》