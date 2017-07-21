



bnt新聞訊 韓國演員延政勛、鄭柔美確定出演SBS周末劇「Bravo My Life」。





SBS方面21日向媒體表示：“延政勛和鄭柔美已確定出演周末劇「Bravo My Life」。”「Bravo My Life」講述了電視臺助理導演、準備七年還未能出道的演員，以及在電視臺目中無人的絕對掌權者之間的故事。延政勛將在劇中飾演電視劇PD申東宇（音譯），鄭柔美則將飾演一直未能升職的助理導演河度娜（音譯）。





另外，「Bravo My Life」計劃接檔「姐姐還活著」，於10月播出。王容/文 bnt新聞DB/圖









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