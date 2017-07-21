



bnt新聞訊 韓國JTBC電視臺全新綜藝節目「自討苦吃」（暫譯）將於9月開播，朴俊亨、昭宥、Girl's Day成員素珍、鄭基高、NU'EST成員崔珉起確定出演。





JTBC方面21日表示，朴俊亨、昭宥、素珍、鄭基高、崔珉起已確定出演全新綜藝節目「自討苦吃」，節目組本月末將前往比利時拍攝，首期節目將於9月播出。「自討苦吃」節目內容如同題目一樣，出演明星們將在節目中“自討苦吃”，觀眾可以通過該節目看到五位成員在異國展現的全新魅力。





另外，「自討苦吃」計劃9月起通過JTBC2頻道播出。王容/文 JTBC/圖





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