PENTAGON閆桉手傷好轉 本周起重啟活動Wow!NEWS新聞網 (2017-07-21 16:25)
bnt新聞訊 此前因手部受傷暫停活動的韓國男團PENTAGON成員閆桉將從本周起重啟活動。
CUBE娛樂方面21日公開了閆桉參與拍攝的PENTAGON出道後首次畫報，並宣布他將從本周起重啟活動。CUBE娛樂表示：“閆桉的手傷已經恢複了很多，他本人參與組合活動的意誌強烈，因此也一同進行了此次畫報拍攝。閆桉將從本周的粉絲簽名會起正式重啟活動。”
另外，PENTAGON將於8月在日本舉行演唱會“2017 TENTASTIC LIVE CONCERT IN JAPAN”。王容/文 CeCi/圖
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