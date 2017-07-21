



bnt新聞訊 此前因手部受傷暫停活動的韓國男團PENTAGON成員閆桉將從本周起重啟活動。





CUBE娛樂方面21日公開了閆桉參與拍攝的PENTAGON出道後首次畫報，並宣布他將從本周起重啟活動。CUBE娛樂表示：“閆桉的手傷已經恢複了很多，他本人參與組合活動的意誌強烈，因此也一同進行了此次畫報拍攝。閆桉將從本周的粉絲簽名會起正式重啟活動。”





另外，PENTAGON將於8月在日本舉行演唱會“2017 TENTASTIC LIVE CONCERT IN JAPAN”。王容/文 CeCi/圖





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