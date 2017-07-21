「101」李義雄安炯燮畫報公開 鬼馬少年反轉變身Wow!NEWS新聞網 (2017-07-21 16:27)
bnt新聞訊 韓國Mnet選秀節目「Produce101」第二季人氣練習生李義雄、安炯燮為某時尚雜誌拍攝的最新畫報21日公開。李義雄和安炯燮在此次畫報中褪去少年的鬼馬可愛，展現了180度反轉變身，強烈克里斯馬直擊女心。王容/文 Singles/圖
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