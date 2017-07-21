查斯特五度來台 一口答應獻聲《艋舺》NOWnews今日新聞 (2017-07-21 17:32)
樂團「聯合公園（Linkin Park）」主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington）在美國時間20日上午，傳出在家中自縊身亡。查斯特曾五度來台，與台灣關係非常密切，除了聯合公園四次來台開唱，他個人也曾以「黑暗曙光（Dead by Sunrise）」樂團身分來台，當時他受陳珊妮為國片《艋舺》邀歌，一口便答應。
2010年查斯特以自組樂團「黑暗曙光」身分在台北開唱，《艋舺》音樂總監陳珊妮大膽邀歌，希望使用「黑暗曙光」專輯中的歌曲作為電影配樂，沒想到查斯特一口答應。甚至，查斯特看完《艋舺》後，從電影中的兄弟義氣聯想到自己小時候的糗事，「當年好友因為做蠢事被關進拘留所，我很怕他出事，所以在拘留所陪他一整晚。我想，這應該是我做過最有義氣的事吧！」
查斯特擁有兩段婚姻，育有6名子女，他當年以「黑暗曙光」來台表演，不但沒有乘坐私人飛機，旁邊也沒有太多保鑣。在回程去機場的路上，他不但親切與工作人員聊天，還炫耀兒子功課都拿A，一點國際巨星的架子都沒有。查斯特領軍聯合公園在台灣創下近3億台幣票房，更吸引近10萬粉絲參與其中，在他身上的憾事令許多人深感難過。
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