身為搖滾樂團主唱，查斯特有著鐵漢柔情的一面，但他童年往事仍在內心揮之不去。（圖／翻攝自臉書 , 2017.07.21）

搖滾樂團聯合公園主唱查斯特班寧頓（Chester Bennington），於美東時間20日上午遭管家發現在家中自縊身亡，享年41歲。聯合公園團長DJ Joe Hahn身為第一個抵達現場的團員，發現門口擠滿了警車，才得知查斯特於家中自縊。當天團員原本預計要至好萊塢拍攝宣傳照片，如今照片將永遠少了主唱查斯特一人。

靈魂人物查斯特童年不順遂，曾飽受同性性虐待長達六年，曾坦言「悲慘童年摧毀了我的自信。」之後查斯特父母離異，他開始沉迷於酒精、毒品，直到與第二任妻子結婚才完全擺脫毒品的束縛。聯合公園的歌曲也多反應了查斯特的人生黑暗面，但查斯特私底下仍有多情的一面，1996年時他和第一任妻子結婚，因經濟拮据，兩人只好至刺青店於無名指上刺上「婚戒」。

如今查斯特自縊身亡，目前已有不少粉絲、業界人士湧入他的住宅獻花。各界也於社群平台送上哀悼，加拿大樂團「五分錢」於推特引述查斯特的名言：「人生讓我們盲目，唯有愛讓我們保持和善。」並註明，「安息吧查斯特。」DJ羅米洛的推特引述聯合公園的歌詞寫道：「結果到頭來，一切都留下遺憾。我們會想念你，安息吧，查斯特。」歌手Josh Franceschi則表示：「難以置信的消息，查斯特的聲音與樂團對我有著重大的啟發。」

查斯特突然驟世，引起外界震驚，他領軍的樂團聯合公園在短短的十幾年間榮登21世紀最暢銷搖滾樂團寶座，但樂團剛起步時可說是命運乖舛，主唱之一的麥可曾坦言「我們參與了42場試唱會，也失敗了42次。」直到加盟華納發布關鍵專輯「混合理論」才事業大開，於2001年榮登全美銷售總冠軍，至今更已突破3000萬張的銷量。2001年獲得葛萊美獎最佳硬式搖滾演唱，同年也登上滾石雜誌年度風雲人物，在受訪時團員一雪前恥：「先前悽慘的遭遇反而讓我們更振作，努力果真帶來回饋。」

之後他們再接再厲，於2003年發行「天空之城美特拉」，至今銷售近兩千萬張，與前作堪稱是本世紀至今銷售最好的兩張專輯。80年代重金屬式微後，聯合公園以nu metal之姿在嘻哈、節奏藍調中殺出重圍，帶起了一陣重金屬復興，至今發行七張專輯、共獲得五座全美音樂獎、兩座葛萊美獎、15座MTV大獎。他們更曾與饒舌天王傑斯合作，也為電影《變形金剛》譜寫主題曲，成績斐然。