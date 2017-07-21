Eric Nam媽媽最近才接受他的歌手路。（圖／記者陳明安攝，2017.07.21）

韓國歌手Eric Nam今（21日）抵台，將於明晚舉辦台灣首場演唱會。他今下午先與媒體會面受訪，他提到，其實在三年前為了見台灣的朋友訪台，想起當時遇到颱風，遺憾只能一直待在家，「下雨下太多天，每天只看到雨。」但都來台灣了，不願放棄光觀機會，透露有搭火車到海邊看風景，卻笑說：「雖然只看颱風風景。」不過有吃到美食跟見到朋友，還是非常開心。

Eric Nam在大學畢業後進入世界第3的會計事務所「德勤」工作，但他卻選擇留職停薪1年到印度做義工，問起當時在印度有無印象深刻的事情？他說：「當時大學生活過得忙碌，小時候喜歡的事情有兩件，一是音樂、二是服務大眾，這兩件事對自己來說很重要。」所以在就業前，已打算要服務一年，也決定要到印度做義工，自己也對當地非常好奇。

Eric Nam訪問。（圖／記者陳明安攝，2017.07.21）

到了印度後，Eric Nam直言當地跟自己所想的不太一樣，提到印象深刻的事，他表示當時跟朋友為了服務大眾去社區，但路途中卻遇大雨，朋友因此掉進垃圾堆，「他出來後滿身都是土，很髒，所以覺得很危險，不過這經驗是不錯的，我也認為這是很棒的回憶」，除此之外，他也認為自己當時的生活過得認真，也學到了不少東西。

Eric Nam也放棄在紐約的工作回韓國圓歌手夢，不過當時父母不鼓勵，但對他說：「這是你的人生，你自己的決定最重要。」而如今有這麼大的成就，也開始巡迴各國開演唱會，這些看在父母眼裡，問起爸媽有無對他的工作改觀？Eric Nam透露，父母最近才接受他是一位歌手、是在演藝圈活動的藝人，「爸爸前一陣子還是樂觀看待我的演藝事業，但媽媽偶爾還是提到，『像普通人一樣當上班族也不錯』，直到昨天凌晨，收到媽媽的簡訊說：『這次台灣的表演，我非常自豪又欣慰，要好好去表演』」，看完簡訊後，Eric Nam直言很感動，坦言能在演藝圈活動，母親的加油給了他很大的力量，為了報答父母，會更認真的工作。

Eric Nam將於明（22日）晚6點在ATT SHOWBOX開唱，門票目前售出七成，現場仍可購票。

Eric Nam訪問。（圖／記者陳明安攝，2017.07.21）

Eric Nam訪問。（圖／記者陳明安攝，2017.07.21）