顧慮老幼需求 車商推出特殊座椅搶家庭市場NOWnews今日新聞 (2017-07-21 17:59)
考量到高齡化社會的到來與兒童的乘車安全，車商近幾年來也推出各式的兒童座椅與標配輔具座椅，包括韓系車廠的 ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置與日系車廠的汽車電動升降迴轉式座椅供輪椅放置。
日本車商 TOYOTA 在台總代理和泰汽車指出，考量台灣高齡化社會的來臨，因此引進 TOYOTA PREVIA 車款來台，將在今（ 21 ）日至 24 日的「台灣輔具暨長期照護大展」亮相並展示其在第二排位置標配的電動升降座椅，只要用電動遙控器就可輕鬆操控座椅迴轉式延伸或收回，當座椅完全延伸至車外時，坐墊距地高僅 45 公分，使高齡或行動不便的乘客能毫不費力地上下車。
和泰汽車表示， PREVIA Welcab 福祉車是目前市面上唯一導入符合國內對於迴轉式座椅福祉車相關法規的品牌，因此也得以參加輔具展，未來有望能成為國內的「長照車代表」。
不過，韓國車商 KIA 在台總代理森那美起亞表示，考慮到小家庭需求，於新款運動休旅車 Sorento 中標配了 ESC 、 VSM 電子車身穩定管理系統與 ISO-FIX 兒童安全座椅固定裝置，在全車剛性結構也再強化以提升兒童與家人安全性。
森那美起亞人員表示，其考量的就是給擁有家庭的車主一台可有效防護家人安全的運動休旅車，且在撞擊測試中，不論是兒童或一般乘客的防護狀況都相當良好。
▲韓系大廠 KIA 在 Sorento 車款中標配了車身穩定管理系統與兒童安全座椅固定裝置，以因應家庭用戶保護兒童的需求。（圖／森那美起亞提供）
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