（中央社記者張建中台北2017年7月21日電）行政院政務委員唐鳳表示，從事開源軟體計畫創新，時間管理很重要，英雄主義要不得。唐鳳說，最大收穫與學習是，人與人之間和外面更大的世界都是有連帶的。



唐鳳下午受邀出席資策會創新應用服務研究所舉辦2017 IDEAS TECH雲端開源軟體應用與技術研討會，針對開源軟體創造新時代典範進行演講。



唐鳳表示，開源軟體最大特色，在於每個使用者都可透過不同管道回饋使用心得、改善建議，甚至直接參與該開源專案計畫，進而讓社會變得更美好與和諧。



唐鳳也指出，從事開源軟體事業，是沒有下班時間的，因為全世界各時區的朋友，都有可能參與你的計畫，儘管責任更重，但是從事開源軟體計畫，可以讓你成為更好的人。唐鳳建議，從事開源軟體計畫，時間管理很重要。



唐鳳表示，從事開源軟體計畫，英雄主義是要不得的，要負責任地在社群內順利接班，也可以在其他人累積的基礎上把事情做下去。



唐鳳指出，參與開源軟體多年，得到最大收穫與學習是人與人之間的連帶，而外面的世界、更大的環境也是有連帶的。



資策會董事長郭耀煌致詞指出，台灣推動開源應用已有相當時日，儘管產業、社群、學界、公務機關不乏投入成果，但各方技術與能量鮮少對接，難免抑制整體創新研發速度，尚未形成許多可供各界借鏡的典範案例。



郭耀煌表示，當務之急，需搭建互動橋樑，促進產業、開源社群、學界、研究單位共同合作，針對共同需求題議拓展合作聯盟，藉此產出倍增成果，加速5+2產業創新步調。