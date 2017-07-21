（中央社記者廖禹揚台北2017年7月21日電）夏日高溫持續，今天尖峰用電量飆上3614.56萬瓩，再刷新今年新高，史上次高紀錄，僅差5.34萬瓩就改寫歷史新高，幸而台電林口電廠2號機的輔機故障降載意外，未影響尖峰供電能力。



時值盛夏季節高溫炎熱，近日太平洋高壓增強，依據中央氣象局預測資訊，今天台北最高溫破37度，新北市板橋區午後預報氣溫最高將達攝氏36至38度。



高溫造成用電量居高不下，今天尖峰用電量在下午1時40分達3614.56萬瓩，創下今年新高，也差點突破去年7月28日創下的3619.9萬瓩歷史新高紀錄，兩者相差僅5.34萬瓩；今天的備轉容量率為3.9%，備轉餘裕為140.98萬瓩。



台電公司電力調度處副中央調度監鄭有財表示，當天氣溫度上升到某一臨界值後，會產生累積的熱效應，尤其近日只有零星的午後零陣雨，沒有降溫效果，空調用電的需求就會增加，用電需求也會往上直升，因此發電機組的維護非常重要。



他說，台電預估今年供電的備轉容量率約都在4%左右，雖林口電廠2號機今天上午因輔機故障檢修，暫時從80萬瓩降載至24萬瓩，但即時在用電尖峰時間前修復，未影響供電。



鄭有財進一步說，依今天統計結果看來，扣除降載的56萬瓩差距，備轉容量仍在90萬瓩以上，勉強能維持在供電警戒橘燈水準。明後天就是週六日假日，用電量將會下降，紓緩供電壓力。



依台電備轉容量率燈號，如備轉容量低於90萬瓩，就會亮出限電警戒的紅燈。



截至今天統計，2017年用電量排名分別為7月21日的3614.6萬瓩、7月18日的3610.7萬瓩、7月19日的3604.6萬瓩、7月20日的3597.3萬瓩、7月13日的3574.9萬瓩。



同時，今天為止歷史用電量前5高排名為，2016年7月28日的3619.9萬瓩、2017年7月21日的3614.6萬瓩、2017年7月18日的3610.7萬瓩、2017年7月19日的3604.6萬瓩及2016年7月29日的3598.7萬瓩。