世芯-KY 6月每股賺1.21元 年增1.22倍中央社 (2017-07-21 17:36)
（中央社記者張建中新竹2017年7月21日電）IC設計服務廠世芯-KY(3661)6月獲利表現亮麗，每股純益達新台幣1.21元，年增1.22倍。
世芯-KY在日本客戶娛樂機台晶片出貨暢旺帶動下，第2季營運急遽翻揚，季合併營收達11.7億元，季增達52.75%。
其中，世芯-KY結算6月營收達3.98億元，為今年單月業績次高，稅後淨利達0.73億元，較第1季整季獲利大增近1倍，每股純益1.21元，年增1.22倍。
挾營運轉機題材，世芯-KY在法人大舉買超帶動下，股價連日走高，今天收在80.4元，創29個月來新高；近7個交易日大漲22.1元，漲幅達37.9%。
關鍵字：
其他財經新聞更多財經新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
金價觸及三周高位 因德拉吉講話推升歐元打壓美元【北京新浪網】
德國外長：將考慮重新定位對土耳其政策【北京新浪網】
陳峻齊:特朗普攜手德拉基提振金價 回調低多看繼續走高【北京新浪網】