（中央社記者張建中新竹2017年7月21日電）IC設計服務廠世芯-KY(3661)6月獲利表現亮麗，每股純益達新台幣1.21元，年增1.22倍。



世芯-KY在日本客戶娛樂機台晶片出貨暢旺帶動下，第2季營運急遽翻揚，季合併營收達11.7億元，季增達52.75%。



其中，世芯-KY結算6月營收達3.98億元，為今年單月業績次高，稅後淨利達0.73億元，較第1季整季獲利大增近1倍，每股純益1.21元，年增1.22倍。



挾營運轉機題材，世芯-KY在法人大舉買超帶動下，股價連日走高，今天收在80.4元，創29個月來新高；近7個交易日大漲22.1元，漲幅達37.9%。