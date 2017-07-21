新台幣貶轉升0.6分 外資匯出股利告一段落中央社 (2017-07-21 17:30)
（中央社記者邱柏勝台北 2017年7月21日電）外資持續匯出，今天新台幣開盤續貶，但午盤後出口商拋匯潮湧現，新台幣止貶回升， 終場以30.451元兌1美元作收，升值0.6分， 台北與元太外匯經紀公司總成交量放大至16.55億美元。
累計本週新台幣共貶值 3.4分， 貶幅0.11%，續呈區間震盪走勢。外匯交易員表示，美元雖然走弱，但由於時值台股上市公司發放股利旺季，外資持續將獲配股利匯出，壓抑新台幣匯價，今天新台幣一度貶破30.5元關卡，但出口商拋匯賣壓隨之出籠，匯市交易量能大幅擴增，也支撐新台幣匯價走勢，終場由貶轉升，小升0.6分作收。
匯銀人士指出， 歐洲央行（ECB）昨天召開利率會議，歐洲央行總裁德拉吉（Draghi）透露，要到秋季才會討論有關緊縮貨幣的政策，「對其言談可以中性看待」。然而市場依然看好歐盟將緊縮貨幣，因此歐元續強，美元走弱，新台幣當然就貶不下去。
展望新台幣後市，外匯交易員表示，越來越接近月底，出口商有拋匯需求，且今天匯市放量，「外資股利應該已經匯出得差不多了」，今天午盤過後，美元買盤就變少很多，除非台股出現重大利空，導致外資大舉賣超，否則下週新台幣震盪偏升的機率較高。
新台幣兌美元今天開盤價為30.430元，最高30.390元、最低30.521元，尾盤收30.451元，升值0.6分。
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