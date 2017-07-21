（中央社記者江佩凌台北21日電）「聯合公園」堪稱近代最偉大的搖滾樂團，但主唱查斯特班寧頓20日清晨被發現在南加州家中自縊身亡，享年41歲。消息一出，全球樂壇、歌迷震驚不捨，許多人紛紛在社群平台哀悼。



查斯特班寧頓（Chester Bennington）的歌聲，時而吼唱、時而輕吟，他以剛柔並濟的演唱風格，深受年輕世代喜愛。查斯特擔任「聯合公園」（Linkin Park）主唱時演唱過的知名歌曲，包含「In the End」、「Numb」等，還有為熱門電影「變形金剛」演唱的主題曲「What I've Done」、「New Divide」等多首經典，陪伴全球歌迷走過成長時光。



查斯特除了出色的演唱實力，他也跨足演出電影「奪魂鋸3D」，「快克殺手」等作品。而查斯特個人曾來台5次，其中他在2010年率領自組的樂團「黑暗曙光」（Dead by Sunrise）來台開唱，儘管當時在華山停車場的舞台場地尚未完善，台灣的宣傳人員回憶，當晚的查斯特仍非常投入、享受演唱。



1996年成軍的「聯合公園」擁有超過6200萬臉書追隨者，可說是全球樂團之最，而新專輯隔了3年，甫於今年5月發行，如今隨著查斯特離世也讓宣傳活動停擺，粉絲團也換了大頭貼哀悼查斯特，同時來自世界各地的粉絲湧入留言，紛紛不捨查斯特的離世，許多歌迷甚至難以接受，也有人祝福他到另一個世界能快樂。



「Linkin Park Taiwan 台灣粉絲後援會」則轉貼華納唱片老闆的信，信中道出「查斯特是個富有才華與魅力的藝術家，同時也是一名善良的人。我們的關心與禱告會和他的家人、團員以及朋友們同在。所有在WBR（華納兄弟唱片公司）的我們，會與世界各地哀慟的粉絲們同在，並一起說『查斯特，我們愛你，你將永遠被懷念』」。



查斯特自殺的消息令許多人震驚不捨，他的身亡也為「聯合公園」往後動態和發展留下諸多疑問。儘管如此，他在全球樂迷心中仍有至高不滅的地位，透過首首經典作品，仍能感受查斯特出色演唱的巨星魅力。



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