大陸北方OX產線歲修，DOP報價突破千美元，聯成、南亞進補財訊快報 (2017-07-21 18:10)
【財訊快報巫彩蓮報導】大陸北方部份塑化廠OX產線因環保管制關係，將於7月中到8月中進行一個月左右歲修，原料供應減少預期心理，塑化中間原料2-EH(異辛醇)、DOP(可塑劑)系列產品應聲上揚，根據Platts資料顯示，DOP大漲9.23%，報價突破1千美元，報價1059-1061美元，2-EH也是上漲2%，報價949-951美元，DOP報價走揚帶動聯成( 1313 )、南亞( 1303 )營運。
目前DOP市況尚稱健康，南亞朝向高值化發展，6月台灣DOP產線全開，6、7兩個月寧波產線也是全開，惟DOP占其營收比重約3.76%、PA營收比重1.05%，而聯成逾半數的營收來自於DOP，因此DOP價格走揚，對於聯成營運帶動性更為明顯。
聯成第二季營收為126.26億元，季增率19%，年增率23%，儘管第二季DOP、PVC(聚氯乙烯)報價略有回跌，但上游原料價格也是同步走跌，法人推估，聯成第三季每股盈餘落在0.3-0.4元之間。
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