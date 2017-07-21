為強化食安五環，衛福部爭取前瞻預算興建「現代化食品藥物國家級實驗大樓」，不過，立委質疑，中研院「國家生技園區」中已興建有食藥署新大樓，且還被變更用途。對此，衛福部長陳時中今天(21日)澄清，中研院於計畫初期就否決在生技園區中設置食安實驗室，大樓只留下藥品、醫材等查驗單位進駐，相關的質疑完全是誤會。

食安議題納入前瞻計畫，衛福部食藥署規畫「食品安全建設計畫」5項子計畫，總經費約新台幣31億3,300萬元，其中約三分之二、20億元的經費將用於興建現代化食品藥物國家級實驗大樓及教育訓練大樓。不過，時代力量立委黃國昌在臉書表示，年底即將完工的南港中研院「國家生技園區」內明明就有食藥署新大樓，他日前現場考察還發現，大樓內原本規畫的實驗室，竟全改為行政空間，質疑食藥署擅自變更用途。

對此，衛福部長陳時中21日召開記者會澄清，他拿出會議紀錄表示，食藥署在2011年時因考量實驗室空間不足，而向中研院提出在國家生技園區設立實驗室的要求，但已於2012年遭中研院否決，只留下藥品、醫材等查驗單位進駐生技園區的大樓，立委的質疑完全是誤會。陳時中：『(原音)現在的實驗室相對老舊，事實上有很多的問題存在，希望能夠及時能夠來更新，所以也提出了一些實驗室及檢驗的計畫，可是當我在會議裡面報出來的時候，他們認為說我們這是一個生技產業產業的聚落，並不是要我們來做食安、藥安這種情況，所以那時候就否決了我們做實驗室的一些相關計畫。』

陳時中指出，國家生技園區內的食藥署大樓未來只以藥物風險評估、法規諮詢及輔導等用途為主，考量未來國內食安將面臨更多不法添加物和新興未知物的挑戰，興建一棟能容納12個檢測中心，且各中心下設至少20個專業實驗室的食安大樓，確實有其必要。