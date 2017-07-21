陳時中：專家會議3理由 維持美牛進口中央廣播電台 (2017-07-21 17:28)
狂牛症在美國阿拉巴馬州再度現蹤，衛福部未暫停美國牛肉進口引發質疑。對此，衛福部長陳時中表示，食藥署今天(21日)上午已召開食安專家會議討論，經清查台灣沒有進口阿拉巴馬州美牛，且該病例為非典型狂牛症，加上進口台灣的美牛有月齡管制，因此決議維持現行進口政策不變。
美國阿拉巴馬州1隻11歲的老牛感染狂牛症(BSE)，是自2012年以來，美國第5例狂牛症病例。國民黨及親民黨立院黨團21日都召開記者會，要求政府立即暫停美牛進口。
對於美牛食安再起疑慮，衛福部長陳時中表示，食藥署站在食安把關立場，有責任確認食安證據，因此已於21日上午召開專家會議，邀集各界針對現有資訊評估討論，基於3點理由，會議決議維持現行美牛進口政策。陳時中：『(原音)有最主要的幾個理由，第1個我們清查了美國進口的64家屠宰場，他們的牛隻都沒有從阿拉巴馬州進來的；第2就是，這次發病的牛隻是11的老牛，我們進口是30個月以內的，相對的風險也低；第3就是說，這次的狂牛症是非典型的。』
加拿大2015年2月曾因出現狂牛症病例，導致牛肉一度禁止輸台，陳時中指出，加拿大牛隻感染的是典型狂牛症，但美國牛隻此次感染的則是非典型狂牛症，也因此未比照當時的處置措施。
陳時中強調，美國再爆狂牛症，身為食安主管單位絕對不敢大意，除了召開專家會議討論外，食藥署下周也將與農委會共同赴美國查廠，一切資訊都會公開透明，力求讓民眾安心。
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