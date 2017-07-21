▲楊謹華詮釋多發性硬化症患者徬徨無助的心情。（圖／創異提供 , 2017.07.21）

演員楊謹華飾演過多種角色，也多次入圍金鐘獎，近日她受台灣神經學學會之邀，主演《不只夢一場》微電影。她在片中飾演前途看好的現代舞者「培培」，卻在某次為公演練習時，因四肢無力倒下；拍攝當天，她將自己完全投入在角色中，開拍後，她一氣呵成演繹從舞蹈到倒下的劇情片段，導演甚至不敢輕易喊卡，也一次到位。楊謹華更將此次片酬全數捐給罕病基金會，以行動支持患者。

在獲邀演出時，楊謹華立即一口答應，為多發性硬化症這種罕見疾病貢獻心力；在微電影拍攝前，楊謹華不只緊密與團隊討論、溝通劇情，曾學過現代舞的她擔心自己生疏，在橫店拍片空檔時，也不斷以相關影片複習、反覆練習，期望拍攝時呈現最到位的演出。

▲楊謹華主演《不只夢一場》微電影。（圖／創異提供 , 2017.07.21）

▲楊謹華詮釋確診多發性硬化症時茫然心境。（圖／創異提供 , 2017.07.21）

楊謹華私下表示，很高興能拍攝這部微電影，她說，任何人在罹病的第一時間一定是無法接受的，而自己身為演員，可以體會片中舞蹈者突然要面對失去行動能力的無助、沮喪。她表示，想藉由此片告訴多發性硬化症病友：「當事情來的時候，最終唯有去面對它才有辦法拯救自己。」也鼓勵：「一開始當然可以難過，但當負面情緒過了之後，應該積極的去面對及對抗疾病。」

《不只夢一場》微電影，飾演一名正值人生及事業高峰，卻被診斷出罹患了「多發性硬化症」的首席現代舞舞者，詮釋從發病過程、灰心喪志，到開始面對、積極接受治療，逐步拾回信心的心情轉折，以期讓更多人認識多發性硬化症這個疾病，同時也鼓勵患者要面對疾病及接受正規治療。

▲楊謹華主演《不只夢一場》微電影。