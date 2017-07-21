徐薇被夫虧每天快樂的像動物 兒子真情告白惹哭全場NOWnews今日新聞 (2017-07-21 17:23)
徐薇日前帶著兒子江大成上《TVBS看板人物》節目錄影。江大成在節目上說，母親徐薇讓他最想追隨的人格特質就是毅力與堅持，江大成說徐薇從小到大一路走來有許多波折、風雨，但徐薇都以堅持和毅力面對困難，一關過一關。相較之下，江大成覺得他的人生一路上順遂，因此更應該與母親學習，話還沒完，徐薇已經淚光閃爍，主持人方念華也在一旁紅了眼眶。
但江大成也說徐薇是「是那種少一根筋的天然呆樣子」，徐薇老公錄影前一晚，也說她每天都像是動物一樣，快樂的活著，讓徐薇大聲抗議：「哪有爸爸這樣講媽媽的！」徐薇說她自己是直覺型，而江大城與爸爸則是理性創意分析型，因為她都憑直覺，所以才被說像動物。
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