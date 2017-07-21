（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓媒體報導，即將與JYJ成員朴有天結婚的黃荷娜主動提出了分手。據黃荷娜好友透露，「近來兩人捲入各種謠言與爭議之中，黃荷娜為此感到非常疲憊。」



但朴有天已經跟未婚妻分手的傳聞，目前仍未獲得證實。



南韓「日刊體育」今天報導，黃荷娜的好友與家人在20日的記者會上都反對兩人分手，好友表示，「現在正建言獻策，鼓勵兩人挺過去。」



報導指出，要求匿名的黃荷娜好友今天下午在首爾明洞的一間咖啡館接受記者採訪時坦言，「最近兩人的關係好像疏遠了。」



黃荷娜好友說，「黃荷娜喜歡朴有天，但自從成為熱議話題之後，即使去餐館或走在大街上也會遭人議論或拍照，因此覺得非常疲累。」



這名消息人士表示，「黃荷娜與朴有天都非常珍惜及愛護對方。但自從最近成為話題人物後，黃荷娜似乎感到很累，經常表示『想放下一切』，並向朴有天提出了分手。」1060721