朴有天剛宣布婚訊 傳新娘黃荷娜提分手中央社 (2017-07-21 16:48)
（中央社記者姜遠珍首爾21日專電）南韓媒體報導，即將與JYJ成員朴有天結婚的黃荷娜主動提出了分手。據黃荷娜好友透露，「近來兩人捲入各種謠言與爭議之中，黃荷娜為此感到非常疲憊。」
但朴有天已經跟未婚妻分手的傳聞，目前仍未獲得證實。
南韓「日刊體育」今天報導，黃荷娜的好友與家人在20日的記者會上都反對兩人分手，好友表示，「現在正建言獻策，鼓勵兩人挺過去。」
報導指出，要求匿名的黃荷娜好友今天下午在首爾明洞的一間咖啡館接受記者採訪時坦言，「最近兩人的關係好像疏遠了。」
黃荷娜好友說，「黃荷娜喜歡朴有天，但自從成為熱議話題之後，即使去餐館或走在大街上也會遭人議論或拍照，因此覺得非常疲累。」
這名消息人士表示，「黃荷娜與朴有天都非常珍惜及愛護對方。但自從最近成為話題人物後，黃荷娜似乎感到很累，經常表示『想放下一切』，並向朴有天提出了分手。」1060721
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
捕獲野生PIKO太郎 私服太帥認不出【NOWnews今日新聞】
查斯特五度來台 一口答應獻聲《艋舺》【NOWnews今日新聞】
江祖平「可以養母狗」失言 電話致歉前男友楊一展【NOWnews今日新聞】
昆凌甜曬360度景觀照 周杰倫斥資6.6億豪宅曝光【NOWnews今日新聞】
五熊打臉「牽手宿命說」 小鐘脫單失敗網友幫呼呼【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》