楊銘威拍激吻戲 被方志友要求刷牙潄口再回家NOWnews今日新聞 (2017-07-21 16:35)
演員楊銘威與老婆方志友結婚2年多，除了1歲多的女兒Mia，方志友肚裡還有5個月大的兒子。楊銘威近日在《鐘樓愛人》中，與藍雅芸上演激吻戲，自爆老婆交待他「回家前，記得先刷牙潄口再親我和Mia！」楊銘威表示，為表尊重，有吻戲都會先跟老婆報備，他說：「老婆和我都是演員，吻戲就是為了戲劇的呈現。」藍雅芸則在一旁故作傷心的說：「難怪他們早上在視訊時，志友和Mia都不想看我。」
原本2人說好拍吻戲前不吃重口味食物，但楊銘威居然午餐吃完水餃後立刻拍攝吻戲，他心虛的說：「前一天我們說好，早餐和中餐不要吃水餃或涼麵，但我不小心就點了水餃吃。」他趕緊解釋：「但它是高麗菜水餃，不是韭菜的，味道應該不重！」藍雅芸則反駁說：「他根本是故意點水餃吃的，還問我要不要吃。」可憐地說：「我的午餐就只有口香糖！」
▲楊銘威（左）享受藍雅芸激吻。（圖／台視提供，2017.07.21）
▲楊銘威（左）與藍雅芸戲中有精彩對手戲。（圖／台視提供，2017.07.21）
▲楊銘威戲中求愛藍雅芸花招百出。（圖／台視提供，2017.07.21）
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