黃美珍搖滾回歸 新曲跨國「日韓大合作」NOWnews今日新聞 (2017-07-21 16:36)
歌手黃美珍從「星光二班」出道，曾經和賴銘偉組成「神木與瞳」，後來又回歸個人身分，挑戰過多種曲風，這次她再度以「搖滾黃美珍」回歸歌壇，推出新單曲《旋轉木馬的獨白》，這首歌曲是翻唱南韓歌手的作品，創作者則是日本人，大玩「跨國合作」。
《旋轉木馬的獨白》是由日本才女歌手Angela Aki所創作，她的作品常被翻唱，劉若英就翻唱過她的《手紙~拜啟 給十五歲的你》，重新詮釋成華語版的《繼續 給十五歲的自己》。《旋轉木馬的獨白》也是出自Angela Aki之手，原曲是韓國女歌手MACHINA的《Waltz Steps》，如今黃美珍改編成國語版本，讓粉絲直呼好聽。
▲黃美珍（中）新曲日韓大合作。（圖／上行娛樂提供 , 2017.07.21）
MACHINA出道前以「Apple Girl」名字上傳歌唱影片，她利用多支iPhone敲擊App形成多重奏，在全球網友間引發關注，黃美珍透露因為被她的作品震撼，才連絡對方有了這次的合作。而《旋轉木馬的獨白》的原曲，是用英文歌詞形容華爾滋舞步，改寫成中文詞後，唱的是愛情中的孤獨舞步，希望能帶給歌迷不一樣的感受。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【美國 MERRELL】女款 CAPRA BOLT MID GORE-TEX 多功能防水
- 【AEROWATCH】經典扭索時尚機械腕錶-銀x咖啡/35mm(A60922AA
- 3M 淨呼吸空氣清淨機 淨巧型-4坪 (FA-X50T) 7100105573
- C'est Chic-書寫青春五抽實木收納櫃
- 【LADY】綺幻星辰系列《包覆安心版》C-E罩內衣(浮華白)
- 日本JEJ MIDDLE系列小物抽屜櫃S3M2-5抽(26*40*85cm)
- 奇巧CHICHIAU 最新3G版-衛星犬二代GPS衛星定位追蹤器
- 【契斯特】 雙重功能12公分釋壓記憶床墊-3色可選 特大7尺
- 【D.M.】真愛玫瑰(黃金墜鍊)
- 【囍金】天然和闐白玉千足黃金墜平安禮盒(竹報平安)
捕獲野生PIKO太郎 私服太帥認不出【NOWnews今日新聞】
查斯特五度來台 一口答應獻聲《艋舺》【NOWnews今日新聞】
江祖平「可以養母狗」失言 電話致歉前男友楊一展【NOWnews今日新聞】
昆凌甜曬360度景觀照 周杰倫斥資6.6億豪宅曝光【NOWnews今日新聞】
五熊打臉「牽手宿命說」 小鐘脫單失敗網友幫呼呼【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》