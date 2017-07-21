▲黃美珍以搖滾曲回歸歌壇。（圖／上行娛樂提供 , 2017.07.21）

歌手黃美珍從「星光二班」出道，曾經和賴銘偉組成「神木與瞳」，後來又回歸個人身分，挑戰過多種曲風，這次她再度以「搖滾黃美珍」回歸歌壇，推出新單曲《旋轉木馬的獨白》，這首歌曲是翻唱南韓歌手的作品，創作者則是日本人，大玩「跨國合作」。

《旋轉木馬的獨白》是由日本才女歌手Angela Aki所創作，她的作品常被翻唱，劉若英就翻唱過她的《手紙~拜啟 給十五歲的你》，重新詮釋成華語版的《繼續 給十五歲的自己》。《旋轉木馬的獨白》也是出自Angela Aki之手，原曲是韓國女歌手MACHINA的《Waltz Steps》，如今黃美珍改編成國語版本，讓粉絲直呼好聽。

▲黃美珍（中）新曲日韓大合作。（圖／上行娛樂提供 , 2017.07.21）

MACHINA出道前以「Apple Girl」名字上傳歌唱影片，她利用多支iPhone敲擊App形成多重奏，在全球網友間引發關注，黃美珍透露因為被她的作品震撼，才連絡對方有了這次的合作。而《旋轉木馬的獨白》的原曲，是用英文歌詞形容華爾滋舞步，改寫成中文詞後，唱的是愛情中的孤獨舞步，希望能帶給歌迷不一樣的感受。