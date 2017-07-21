大S吐露女明星心酸。（圖／翻攝自微博，2017.07.21）

大S（徐熙媛）過去纖細如柴的的模樣深植人心，與老公汪小菲結婚後生下一雙兒女，生活堪稱美滿，但生產後的豐腴身材不斷遭人調侃，使得大S忍不住內心怒火，在微博爆氣寫下：「女明星有多餓沒人能體會，老娘要享受人生，反正誰攻擊我，我就詛咒他！」

大S生下一雙兒女後，似乎因「幸福肥」圓潤不少，氣色頗好的她透露著幸福洋溢。大S前陣子皆穿著寬鬆服飾，被質疑懷了第三胎，大S否認後曾說：「女人追求的是得到一個美麗的曲線，並非變成紙片人，重點在於降下體脂肪，健康才是王道。」

大S日前穿著寬鬆，被外界質疑懷上第三胎。（圖／翻攝自微博，2017.07.21）

昨（20）日大S似乎不堪連日來的酸言酸語，在微博吐露內心話：「女明星有多餓沒人能體會，女明星跟正常人ㄧ樣會老去，在巨大壓力下，女明星還得生完孩子立刻瘦成木乃伊！雖然職業是自己選的，但有些沒人性的媒體還是嚴重侮辱了女性！老娘要享受人生，女性們也別鑽牛角尖！反正誰攻擊我，我就詛咒他！X！」

大S言論一出，有不少網友持正面意見讚她「霸氣」，但也有網友認為，「明星賺的那麼多，當然要付出比常人更高的代價！如果妳們跟我家鄰居大嬸一樣，我們為什麼要花錢看妳們呢？」更有人狠酸大S：「妳已經不是女明星了，妳是家庭主婦。」

大S在微博爆氣發文。（圖／翻攝自微博，2017.07.21）