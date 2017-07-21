蘋果 iPhone SE 2 要來了？近日有消息傳出，蘋果很有可能在下個月搶在 iPhone 8 發布前，提早公布 iPhone SE 2 ，但目前此消息尚未獲得證實。

這消息最早來自於法國網站 iGeneration ，指出有一「新消息來源」告知 iPhone SE 將有二代機種，其規格將由現在的 4 吋螢幕升級為 5 吋螢幕，並配有 Apple A9 處理器、1200 萬像素相機、2GB RAM 等，但消息可信度則有待觀察。