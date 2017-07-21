Note 8可望亮相 三星8/23辦新機發表會中央社 (2017-07-21 16:17)
（中央社記者吳家豪台北21日電）三星電子宣布將於8月23日在紐約舉辦發表會，以「Do Bigger Things」為主題推出Galaxy系列最新機種，外界預期Galaxy Note 8將正式亮相。
根據三星公布的資訊，此次發表會將為那些想在手機上做更多事情的用戶推出「終極多工裝置」，邀請函圖片也可發現有Note系列知名的手寫筆剪影，不禁讓人聯想三星下半年旗艦機Note 8可望正式亮相。
8月23日的發表會將在紐約公園大道軍械庫（Park Avenue Armory）舉行，活動當天上午11時正式開始，三星也將提供線上直播。
三星行動通訊事業部總裁高東真於7月14日首度訪台時，媒體關注台灣是否將列入Note 8首發市場？高東真表示，台灣市場對Note系列接受度非常高，但Note 8首波和第二波上市的市場還沒定案，希望9月或10月初能對外說明。1060721
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