▲iPhone 8都未正式發表，iPhone 9就開始流出規格訊息（圖為蘋果台北101專賣店資料照片）。（圖／記者陳敬哲攝 , 2017.6.30）

全球都在等待，蘋果到底會不會在9月發表新一代iPhone（暫稱iPhone 8），令人相當吃驚一項訊息，iPhone 8都還是未知數，再下一代iPhone（暫稱iPhone 9），開始有資訊傳出，外傳iPhone 9將會採用大電量電池。

南韓媒體韓國經濟日報指出，蘋果與LG化學可能達成秘密協議，將為iPhone 8與稱iPhone 9提供所需電池，兩台手機都可能採用「L」形狀電池，外傳「L」形狀電池，不需要增加手機尺寸，就能讓電池容量增大，充電速度也比較快。

目前大多數手機電池，基本上都是長方形，「L」形狀確實是一大突破，因此相對三星等電池供應商，LG獲得蘋果青睞；另一方面，韓國經濟日報在報導內提出，iPhone 9將會有兩款OLED螢幕版本，分別是5.28吋與6.46吋。

現在看iPhone 9恐怕還非常遠，iPhone 8是否能按照預期推出，恐怕都仍是未知數，日前傳出軟體設計有問題，恐怕延後出貨，另外也有消息來源指出，iPhone 8可能在10月下旬至11月初，才能有量產水準。