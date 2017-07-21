8都還沒發表 iPhone 9就有訊息傳出NOWnews今日新聞 (2017-07-21 15:51)
全球都在等待，蘋果到底會不會在9月發表新一代iPhone（暫稱iPhone 8），令人相當吃驚一項訊息，iPhone 8都還是未知數，再下一代iPhone（暫稱iPhone 9），開始有資訊傳出，外傳iPhone 9將會採用大電量電池。
南韓媒體韓國經濟日報指出，蘋果與LG化學可能達成秘密協議，將為iPhone 8與稱iPhone 9提供所需電池，兩台手機都可能採用「L」形狀電池，外傳「L」形狀電池，不需要增加手機尺寸，就能讓電池容量增大，充電速度也比較快。
目前大多數手機電池，基本上都是長方形，「L」形狀確實是一大突破，因此相對三星等電池供應商，LG獲得蘋果青睞；另一方面，韓國經濟日報在報導內提出，iPhone 9將會有兩款OLED螢幕版本，分別是5.28吋與6.46吋。
現在看iPhone 9恐怕還非常遠，iPhone 8是否能按照預期推出，恐怕都仍是未知數，日前傳出軟體設計有問題，恐怕延後出貨，另外也有消息來源指出，iPhone 8可能在10月下旬至11月初，才能有量產水準。
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