變身文青就是現在 全國巡迴文藝營新北場即將額滿



(中央社訊息服務20170721 15:10:45)想成為文青嗎?全國巡迴文藝營報名即將截止，名額有限，快把握變身文青的機會。新北市政府文化局與聯經出版公司共同舉辦的「2017全國巡迴文藝營在新北」，將於7月29日到31日在淡江大學舉辦，歡迎全國各地喜愛文學、熱愛文藝的民眾共同參與。



去年首次參加新北場散文組的民眾說，會參加文藝營是因為喜歡林達陽老師，在營隊裡，不只是傳達寫作技巧與互動，其實是有種與這群喜歡文學、喜歡文字的同學們，仿佛處在同一個星系般，療癒了心中的憂傷心情，尤其是看到同組有位九十多歲也報名上課的方奶奶，感到不可思議，被她的好學精神所感動，許多同學還相約今年再一起報名參加。



今年巡迴的列車再次停駐於淡水。邀請到一流的作家擔任駐營講師，包含郭強生、林達陽、馮翊綱、吳鈞堯、林黛嫚、陳曮C……等人，專業度與知名度兼具的師資陣容，將為學員帶來多元的文學視角；課程設計分為「專業課程」、「創意文學活動」、「走踏參訪」三大類，並分成小說、散文、新詩、戲劇、大眾文學、親子繪本組六大組別，讓民眾能依循自身興趣參與營隊。



除了各組專業課程，亦邀請詩人羅智成、知名演員鄧九雲、林英杰，與學員一同漫遊文學。而既身處人文薈萃的淡水小鎮，自然不可錯過在地人文走踏，讓學員透過藝文濾鏡，看見不一樣的淡水風光。團體報名優惠價，5人以上九折，10人以上八五折(僅限劃撥、匯款及現場報名)，報名資訊請至「文藝營官網」goo.gl/uGnnPa 查詢或電洽(02)8787-6242轉268、273、233、362、335。



訊息來源：新北市政府文化局



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