南臺科技大學樂齡大學慶結業 銀青合作社區服務不落後



(中央社訊息服務20170721 15:03:23)南臺科技大學「樂齡大學」與「呷佰二樂活社」，在班導師趙品淳及助教盧依萍帶領下和大學生至台南市永康區尚頂里進行社區關懷交流。此次活動乃長輩與大學生共同規劃，由學生開場帶大家動一動，包括活絡身體的音樂照顧、益智醒腦的綜合活動和鬆筋健骨的健康促進操，在樂齡大學與呷佰二樂活社長輩以及張黔生顧問引導下合唱表演，還有周三貴里長為社區里民做登革熱宣導，此交流讓社區長輩感受到學校的青春活力與洋溢熱情。



南臺科技大學樂齡大學與呷佰二樂活社的結業典禮，邀請南臺科技大學校長戴謙、人文社會學院黃大夫院長及學校師長共襄盛舉，尚頂里周里長也特地致贈感謝狀，感謝學校帶學生、樂齡大學及呷佰二樂活社學員做社區服務。黃院長表示，感謝周里長和鄰里長輩提供寶貴的互動機會，落實實務學習與培養同理心，也讓學校與社區左鄰右舍一起當「好厝邊」。溫馨且深具意義的結業典禮在長輩們一同用餐、嘴角掛滿笑容的聊天時光中圓滿結束。



呷佰二樂活社將於新的學年度轉型為志工團，並委託南臺科技大學持續安排課程，有系統地終身學習，期許能學以致用，呈現更多創意的成果。南臺也積極培育服務高齡者的人才，歡迎對高齡服務有興趣之青年朋友來就讀南臺科技大學部的「高齡服務學士學位學程」。



南臺科大呷佰二志工團https://www.facebook.com/lahoclub南臺樂齡大學聯絡方式(06)253-3131轉6001盧小姐。



資料來源：Southern Taiwan University of Science and Technologyhttp://www.stust.edu.tw/



訊息來源：南臺科技大學



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