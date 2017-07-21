外傳本土最新雙鏡頭手機即將發表 全系列滿足不同需求NOWnews今日新聞 (2017-07-21 15:10)
2017下半年手機新品紛紛傳出上市訊息，除蘋果、三星、SONY等國外品牌等，本土品牌華碩，日前傳出有4款手機於7月19日通過NCC認證，外界猜測將在8月17日正式發表，新手機ZenFone 4系列，很有可能採用雙鏡頭。
傳出NCC認證ZenFone 4系列，包括ZenFone 4、ZenFone 4 Selfie、ZenFone 4 Pro、ZenFone 4 Max，但日前在外媒曝光的ASUS ZenFone 4V，由於沒有在認證內，因此外界猜測，可能不會在台灣發布與銷售。
國外ASUS ZenTalk論壇，日前刊登ZenFone 4系列海報，主軸都在兩個「環」，應該能夠推斷ZenFone 4系列主打雙鏡頭，但現在仍不清楚雙鏡頭配置規格，大致上應該會是望遠與廣角，讓使用者能有更好拍照體驗。
ZenFone 4系列不同手機，可能各有特色符合消費者需求，ZenFone 4 Max有機會內建5000 mAh大容量電池，ZenFone 4 Selfie則是猜測有前置雙鏡頭，ZenFone 4主打高CP值，ZenFone 4 Pro應該是高階款，搭配S835晶片。
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